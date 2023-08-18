Хаким Зиеш перейдёт из «Челси» в «Галатасарай» — Романо
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Марокканский полузащитник «Челси» Хаким Зиеш перейдёт в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, оба клуба считают сделку по 30-летнему футболисту полностью завершённой. Все документы по трансферу уже готовы. Осталось дождаться подписи игрока на контракте, и сделка будет полностью закрыта. Ожидается, что Зиеш отправится в Стамбул для заключения контракта уже сегодня вечером.
В сезоне-2022/2023 Хаким Зиеш провёл за «Челси» 24 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Ранее марокканец выступал за «Аякс», «Твенте» и «Херенвен». Вместе с «синими» полузащитник выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и стал победителем Клубного чемпионата мира по футболу.
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