Расследование в отношении Пакета началось после необычных ставок в Бразилии

Бразильский полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета попал под подозрение в нарушении правил ставок, из-за чего сорвался его трансфер в «Манчестер Сити». Стали известны подробности расследования, о которых сообщает Ge Globo.

Расследование английской федерации (FA) в отношении игрока началось после ставок на жёлтую карточку Пакета в матче «Вест Хэма» и «Астон Виллы» 12 марта (1:1). Бразильский полузащитник заработал предупреждение на 70-й минуте (это была единственная карточка в той игре). Ставки были сделаны в Дуке де Кашиас (Байшада-Флуминенсе) в конторе Betway, которая является спонсором «Вест Хэма» и не слишком популярна в Бразилии.

Сделка привлекла внимание не из-за суммы ставки, а из-за низкой популярности компании и необычной концепции ставки. Первоначальный анализ показал, что в этот день в Betway было создано несколько новых учётных записей, пользователи которых сразу же поставили максимально допустимую сумму. Со всех этих аккаунтов была сделана парная ставка: на жёлтую карточку Пакета в матче с «Астон Виллой» и на жёлтую карточку нападающего «Бестиа» Луиса Энрике в матче с «Вильярреалом» в тот же день, 12 марта (1:1). Энрике вошёл в игру на 58-й минуте и также был предупреждён, на 89-й минуте.

Помимо того, что трансфер Пакета в «Манчестер Сити» сорвался из-за расследования, атакующий хавбек также был исключён из состава сборной Бразилии на матчи квалификации чемпионата мира – 2026.