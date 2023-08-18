Рахимов: я тоже хочу, чтобы мы забивали больше, но сейчас самое важное — это победа

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал дебютную победу в сезоне.

«Ответственность будет всегда, не думаю, что нужно об этом говорить. Вы видели сегодня, что было много нервных ситуаций, когда можно было действовать спокойнее и увереннее. Важно, что азарт и желание команды развернуть ситуацию сыграли важную роль. Это дорогого стоит, надо поблагодарить команду за самоотдачу.

Важная победа над хорошим соперником, который сильно начал чемпионат. Команда была очень хорошо заряжена.

Мы понимали, что соперник силён контратаками. Они великолепно выбегают вперёд, мы должны были минимизировать эти моменты. И нам удалось хорошо отреагировать на сильные стороны соперника.

Что с реализацией? Вы хотите, чтобы я заплакал? Я тоже хочу, чтобы мы забивали свои моменты. Но сейчас самое важное — это победа», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 18 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Казанский клуб сумел одержать победу со счётом 2:1.