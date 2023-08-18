Гол и голевая Кейна помогли «Баварии» разгромить «Вердер» в матче 1-го тура Бундеслиги

Завершился матч 1-го тура Бундеслиги, в котором встречались бременский «Вердер» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе « Везерштадион» в Бремене. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Бавария» разгромила «Вердер» со счётом 4:0.

В самом начале встречи, на четвёртой минуте нападающий «Баварии» Лерой Зане открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. Первую голевую передачу в рамках немецкого чемпионата отдал новоиспечённый нападающий мюнхенцев Гарри Кейн, проводивший дебютный матч за «Баварию» в Бундеслиге. Однако это было не последнее голевое действие Гарри Кейна в матче — на 74-й минуте английский форвард смог забить свой первый гол за мюнхенский клуб, удвоив преимущество «Баварии».

В концовке матча, на 90+1-й минуте Лерой Зане смог оформить дубль, доведя счёт до разгромного, а на 90+5-й минуте Матис Тель ещё сильнее упрочил преимущество мюнхенской команды, установив окончательный счёт — 4:0, разгромная победа «Баварии» и крайне удачный дебют Гарри Кейна.

Напомним, в прошлом сезоне немецкой Бундеслиги «Бавария» вновь смогла стать чемпионом страны, набрав 71 очков в 34 матчах чемпионата. «Вердер» же в прошлом сезоне занял лишь 13-е место с 36 очками в 34 встречах. В следующем туре Бундеслиги «Бавария» сыграет дома с «Аугсбургом», а «Вердер» поедет в гости к «Фрайбургу».