Комличенко: Соболев больше «дельфин», чем я. Намного картиннее падает, бесконтактно

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, как относится к прозвищу «дельфин» среди болельщиков, а также сравнил себя в этом качестве с форвардом московского «Спартака» Александром Соболевым.
«Когда «Спартак» презентовал матч с «Ростовом» как битву двух «дельфинов», что думал на этот счёт? Вообще всё равно. Хотя мы с Соболевым много ржали на эту тему, кто из нас больше «дельфин». И что выяснили? Выяснили, что он. По каким признакам решили так? Он намного картиннее падает, бесконтактно», — приводит слова Комличенко Sport24.
Напомним, в сезоне-2022/2023 Николай Комличенко провёл 26 игр за «Ростов» в рамках РПЛ, забив 10 голов и сделав шесть результативных передач. Комличенко стал лидером среди игроков всех клубов Российской Премьер-Лиги по заработанным на себе фолам в прошедшем сезоне.
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