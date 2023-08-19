Игрок «Ростова» Комличенко сравнил жизнь в России и в Чехии

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко сравнил жизнь в России и Чехии, рассказав, по чему он скучает больше всего.

«По чему из Чехии скучаю больше всего? Не скажу, что там всё было просто. Любые вопросы решались с напрягами. Оформлять всё самому, везде стоять в очереди. Языка в первое время не знал. Местные, видя, что я русский, особо не стремились помочь.

А сейчас у меня и в России всё хорошо. Знаешь, говорят, санкции, всё позакрывали — всё можно достать! Зашёл в гугл, написал, что нужен диван, зашёл на сайт, купил — через день-два он у тебя. В Чехии не так: надо самому ехать, вносить данные паспорта, визы, платить какие-то налоги. Если по чему чешскому и скучаю, так это по пиву. Недорогое и качественное — кайф!» — приводит слова Комличенко Sport24.

Напомним, до «Ростова» российский нападающий выступал за чешские «Слован» и «Млада-Болеслав» в период с 2016 по 2019 год. Сейчас Николай выступает за «Ростов», в составе которого в прошлом сезоне провёл 26 игр в рамках РПЛ, забив 10 голов и сделав шесть результативных передач.