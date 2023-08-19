ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Хорхе Карраскаля

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль близок к переходу в «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Стороны близки к заключению сделки, обсуждаются последние детали. Основные параметры согласованы», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее о переговорах между ЦСКА и «Динамо» по Карраскалю сообщал журналист Иван Карпов.

25-летний Карраскаль в нынешнем сезоне не провёл ещё ни одного матча в составе ЦСКА. Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Карраскаля в € 7 млн.

В прошлом сезоне Карраскаль забил шесть голов и сделал шесть голевых передач в 34 матчах.

ЦСКА завершил минувший розыгрыш Российской Премьер-Лиги на второй строчке турнирной таблицы. Московская команда впервые с 2018 года вошла в тройку лучших команд по итогам розыгрыша. Подопечные Владимира Федотова также одержали победу в Кубке России, обыграв в серии послематчевых пенальти «Краснодар».