ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Хорхе Карраскаля

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль близок к переходу в «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Стороны близки к заключению сделки, обсуждаются последние детали. Основные параметры согласованы», — добавил источник «Чемпионата».
Ранее о переговорах между ЦСКА и «Динамо» по Карраскалю сообщал журналист Иван Карпов.
25-летний Карраскаль в нынешнем сезоне не провёл ещё ни одного матча в составе ЦСКА. Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Карраскаля в € 7 млн.
В прошлом сезоне Карраскаль забил шесть голов и сделал шесть голевых передач в 34 матчах.
ЦСКА завершил минувший розыгрыш Российской Премьер-Лиги на второй строчке турнирной таблицы. Московская команда впервые с 2018 года вошла в тройку лучших команд по итогам розыгрыша. Подопечные Владимира Федотова также одержали победу в Кубке России, обыграв в серии послематчевых пенальти «Краснодар».
- 19 августа 2023
-
02:07
-
01:56
-
01:43
-
01:34
-
01:10
-
01:01
-
00:54
-
00:48
-
00:40
-
00:33
-
00:29
-
00:21
-
00:05
- 18 августа 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:49
-
23:45
-
23:44
-
23:37
-
23:27
-
23:18
-
23:13
-
23:12
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:29
-
22:26
-
22:25
-
22:18
-
22:13