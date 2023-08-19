Томас Мюллер установил рекорд «Баварии» в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер установил новый рекорд мюнхенского клуба в чемпионате Германии. Футболист вышел на замену в матче 1-го тура Бундеслиги с «Вердером».

Как сообщает Opta Sport, Мюллер задействован в составе «Баварии» уже на протяжении 16 сезонов Бундеслиги – рекорд клуба всех времён. Немецкий игрок дебютировал в составе мюнхенцев в августе 2008 года.

Напомним, 18 августа завершился матч 1-го тура Бундеслиги, в котором встречались бременский «Вердер» и мюнхенская «Бавария». Команда Томаса Тухеля одержала победу над соперником со счётом 4:0, Томас Мюллер записал на свой счёт результативную передачу, ассистировав на нападающего Лероя Зане, который забил четвёртый гол в матче.

33-летний Мюллер является воспитанником «Баварии». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 12 млн.