Защитник «Спартака» перешёл в тульский «Арсенал»

Защитник Илья Голосов подписал контракт с тульским «Арсеналом», сообщает официальный сайт клуба. 22-летний футболист ранее принадлежал московскому «Спартаку».
Голосов является воспитанником ростовской академии имени Виктора Понедельника. В 2019 году он перебрался в московский «Спартак» и начал выступать за дубль красно-белых. В 2020 году защитник дебютировал за главную команду москвичей. Он принял участие в двух играх РПЛ и одной встрече Кубка России.
Последние два года Голосов выступал на правах аренды за «Ротор» и «Кубань». В составе краснодарцев он провёл семь официальный матчей в сезоне-2022/2023. Всего за карьеру защитник принял участие в 30 играх Первой лиги.
После пяти туров «Арсенал» занимает 14-е место в Мелбет-Первой лиге. На счету туляков пять очков.
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