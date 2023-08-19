Ван Бастен: я играл бы лучше Роналду в 38 лет
Поделиться
Бывший нидерландский нападающий Марко ван Бастен прокомментировал выступления португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Роналду 38 лет, да, он активен, это так. Есть еще силы, может, даже больше, чем у меня. Но кто знает, как я выступал бы в 38 лет? Мне кажется, что я мог бы выступать даже лучше него», — приводит слова ван Бастена Sportskeeda со ссылкой на TheEuropeanLad.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025-го. В прошлом сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи. Ранее португалец выступал в лиссабонском «Спортинге», «Манчестер Юнайтед», мадридском «Реале» и туринском «Ювентусе».
Материалы по теме
Комментарии
- 19 августа 2023
-
04:59
-
04:44
-
04:36
-
04:34
-
04:10
-
03:15
-
02:53
-
02:39
-
02:38
-
02:19
-
02:12
-
02:07
-
01:56
-
01:43
-
01:34
-
01:10
-
01:01
-
00:54
-
00:48
-
00:40
-
00:33
-
00:29
-
00:21
-
00:05
- 18 августа 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:49
-
23:45
-
23:44
-
23:37
-
23:27
-
23:18
-
23:13
-
23:12
-
22:59
Партнерский контент