Ван Бастен: я играл бы лучше Роналду в 38 лет

Бывший нидерландский нападающий Марко ван Бастен прокомментировал выступления португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Роналду 38 лет, да, он активен, это так. Есть еще силы, может, даже больше, чем у меня. Но кто знает, как я выступал бы в 38 лет? Мне кажется, что я мог бы выступать даже лучше него», — приводит слова ван Бастена Sportskeeda со ссылкой на TheEuropeanLad.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025-го. В прошлом сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи. Ранее португалец выступал в лиссабонском «Спортинге», «Манчестер Юнайтед», мадридском «Реале» и туринском «Ювентусе».