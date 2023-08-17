Неймар высказался о конкуренции с Роналду и Бензема в Саудовской Аравии

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар поделился ожиданиями от предстоящих матчей за новый клуб.
«Я считаю, что Криштиану Роналду начал всё это, и все называли его сумасшедшим. Сегодня вы видите, что лига растет всё больше и больше. Лига будет очень конкурентоспособной, особенно после подписаний, сделанных в летнее трансферное окно. Я считаю, что конкуренция важна. Вот почему я присоединяюсь к этой лиге. Мной движут вызовы. Я здесь, чтобы помочь лиге расти.
Это захватывающе, встреча с высококлассными игроками из других команд волнует и мотивирует играть ещё лучше. И само собой разумеется, что когда вы встречаетесь с Роналду, Бензема, Фирмино, волнение ещё больше.
Поэтому я счастлив присоединиться к этой лиге, встречаться с ними будет замечательно, это будет фантастично», — приводит слова Неймара ESPN.
Напомним, Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» 15 августа из «ПСЖ».
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара
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