Неймар высказался о конкуренции с Роналду и Бензема в Саудовской Аравии

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар поделился ожиданиями от предстоящих матчей за новый клуб.

«Я считаю, что Криштиану Роналду начал всё это, и все называли его сумасшедшим. Сегодня вы видите, что лига растет всё больше и больше. Лига будет очень конкурентоспособной, особенно после подписаний, сделанных в летнее трансферное окно. Я считаю, что конкуренция важна. Вот почему я присоединяюсь к этой лиге. Мной движут вызовы. Я здесь, чтобы помочь лиге расти.

Это захватывающе, встреча с высококлассными игроками из других команд волнует и мотивирует играть ещё лучше. И само собой разумеется, что когда вы встречаетесь с Роналду, Бензема, Фирмино, волнение ещё больше.

Поэтому я счастлив присоединиться к этой лиге, встречаться с ними будет замечательно, это будет фантастично», — приводит слова Неймара ESPN.

Напомним, Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» 15 августа из «ПСЖ».

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара