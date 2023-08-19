Томас Тухель считает, что Киммих замедляет игру «Баварии» и попросил подписать опорника

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает необходимым подписать в команду нового опорного полузащитника, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшаффля.

По информации источника, наставник мюнхенцев хочет использовать Йозуа Киммиха, который в большинстве своём играет именно опорника, на позиции 8-го номера. Сам игрок не желает менять амплуа.

Отмечается, что игроки и руководство клуба не считают необходимым подписывать ещё одного опорника и их разозлила просьба Тухеля подписать игрока на эту позицию.

По мнению тренерского штаба, в последнее время Киммих допускает ошибки, которые не должны с ним случаться. В недавнем личном разговоре Тухель обвинил Киммиха в замедлении игры команды.