Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Ростов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Тухель считает, что Киммих замедляет игру «Баварии» и попросил подписать опорника

Томас Тухель считает, что Киммих замедляет игру «Баварии» и попросил подписать опорника
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает необходимым подписать в команду нового опорного полузащитника, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшаффля.

По информации источника, наставник мюнхенцев хочет использовать Йозуа Киммиха, который в большинстве своём играет именно опорника, на позиции 8-го номера. Сам игрок не желает менять амплуа.

Отмечается, что игроки и руководство клуба не считают необходимым подписывать ещё одного опорника и их разозлила просьба Тухеля подписать игрока на эту позицию.

По мнению тренерского штаба, в последнее время Киммих допускает ошибки, которые не должны с ним случаться. В недавнем личном разговоре Тухель обвинил Киммиха в замедлении игры команды.

Материалы по теме
Радимов: не зря «Бавария» хотела купить Титова в своё время
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023