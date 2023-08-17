Радимов: не зря «Бавария» хотела купить Титова в своё время

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о таланте бывшего футболиста «Спартака» Егора Титова.
«Егор добился всего, чего может добиться футболист. Не зря его хотела купить «Бавария». Но на наших отношениях никак не сказывалось, что я играю за «Зенит», а он за «Спартак». Есть такая история: когда мы выходили на наш матч, мы могли улыбаться, шутить до матча, но со стартовым свистком не существовало Титова, а для него не было Радимова. После финального свистка наши отношения возобновлялись.
Вне сборной мы тоже общались очень много, очень часто были в одной компании. Да и до сих пор общаемся. Я могу назвать этого человека своим другом. Единственное, что нам не удалось поиграть за одну команду, но это уже другой разговор. Егор остался верен «Спартаку», а я своей команде. А так, повторюсь, он прекрасный футболист. Спасибо ему за добрые слова, я могу о нём сказать только то же самое. Иногда бывает так, что поднять настроение невозможно, мы созвонимся с ним всегда», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
- 17 августа 2023
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