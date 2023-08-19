«Локомотив» сделал официальное предложение по трансферу форварда «Айнтрахта» Борре

Московский «Локомотив» сделал официальное предложение франкфуртскому «Айнтрахту» по трансферу колумбийского нападающего немецкого клуба Рафаэля Сантоса Борре. Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова в своём «твиттере».

По информации источника, предложение «Локомотива» по Борре в целом устраивает «Айнтрахт», однако сам колумбиец не считает такой переход перспективным для себя в нынешней ситуации.

27-летний Борре играет за «Айнтрахт» с 2021 года. В немецкий клуб колумбиец переходил на правах свободного агента из аргентинского «Ривер Плейта». Контракт Борре с «Айнтрахтом» рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 9 млн.

В прошлом сезоне Борре сыграл 47 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре голевые передачи.