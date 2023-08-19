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«Локомотив» сделал официальное предложение по трансферу форварда «Айнтрахта» Борре

«Локомотив» сделал официальное предложение по трансферу форварда «Айнтрахта» Борре
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Московский «Локомотив» сделал официальное предложение франкфуртскому «Айнтрахту» по трансферу колумбийского нападающего немецкого клуба Рафаэля Сантоса Борре. Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова в своём «твиттере».

По информации источника, предложение «Локомотива» по Борре в целом устраивает «Айнтрахт», однако сам колумбиец не считает такой переход перспективным для себя в нынешней ситуации.

27-летний Борре играет за «Айнтрахт» с 2021 года. В немецкий клуб колумбиец переходил на правах свободного агента из аргентинского «Ривер Плейта». Контракт Борре с «Айнтрахтом» рассчитан до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 9 млн.

В прошлом сезоне Борре сыграл 47 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре голевые передачи.

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