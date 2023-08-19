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Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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«Динамо» — ЦСКА, прямая онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ, 19 августа 2023, где смотреть

Дерби «Динамо» и ЦСКА, встреча «Краснодара» и «Локомотива». Огнеопасный день в РПЛ! LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
5-й тур РПЛ
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А ещё Гончаренко в Калининграде и Хохлов против Карпина. Ну что за кайф!

Сегодня, 19 августа, большой день в РПЛ. В 5-м туре состоится московское дерби между «Динамо» и ЦСКА, «Балтика» примет «Урал», «Локомотив» зарубится с «Краснодаром», а «Сочи» – с «Ростовом».

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С недавних пор дерби «Динамо» и ЦСКА принято называть братским. Однако турнирные задачи перед клубами стоят самые серьёзные. Хозяева в случае победы обойдут гостей в таблице, так что настрой на матч у всех запредельный. В последних 10 официальных встречах динамовцы оказались успешнее армейцев: выиграли четыре раза, а уступили только дважды. Так что не стоит считать команду Владимира Федотова однозначным фаворитом. При этом интересно, как клубы справятся без лидеров, которых продали в европейские клубы – речь об Арсене Захаряне («Реал Сосьедад») и Бактиёре Зайнутдинове («Бешикташ»).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Скажи до старта РПЛ, что команда Виктора Гончаренко будет идти в лидерах и к 5-му туру ни разу не проиграет, мало бы кто поверил. Так что в гости к «Балтике» уральцы приехали в статусе фаворита и одного из лидеров чемпионата. У калининградцев с набором очков пока сложно, но они и встречались с не с самыми простыми соперниками. «Рубин» вчера, например, устроил сенсацию, обыграв мощные «Крылья Советов» (2:1). Вдруг и в этой встрече случится что-то неожиданное?

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2023, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» – безоговорочный лидер РПЛ прямо сейчас, а «Локомотив» – одно из разочарований. Владимир Ивич отучил южан играть красиво, но привил команде прагматизм. А Михаил Галактионов за межсезонье растерял всю весеннюю магию: сейчас железнодорожники смотрятся бледно и идут лишь девятыми в турнирном таблице. Главная интрига: потеряют ли краснодарцы первые очки или продолжат идти по сезону без потерь.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
19 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча Дмитрия Хохлова и Валерия Карпина – это что-то из 90-х или нулевых. Хавбеки пересекались не только в сборной России, но и чуть не стали чемпионами Испании в составе «Реала Сосьедад». Теперь же они оба – тренеры. У ростовчан проблем на данном этапе сезона поменьше, но у них и более сыгранный состав. Сочинцы же барахтаются внизу и показывают невнятную игру. Не исключено, что их тренера вскоре уволят.

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