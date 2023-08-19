Дерби «Динамо» и ЦСКА, встреча «Краснодара» и «Локомотива». Огнеопасный день в РПЛ! LIVE

Сегодня, 19 августа, большой день в РПЛ. В 5-м туре состоится московское дерби между «Динамо» и ЦСКА, «Балтика» примет «Урал», «Локомотив» зарубится с «Краснодаром», а «Сочи» – с «Ростовом».
С недавних пор дерби «Динамо» и ЦСКА принято называть братским. Однако турнирные задачи перед клубами стоят самые серьёзные. Хозяева в случае победы обойдут гостей в таблице, так что настрой на матч у всех запредельный. В последних 10 официальных встречах динамовцы оказались успешнее армейцев: выиграли четыре раза, а уступили только дважды. Так что не стоит считать команду Владимира Федотова однозначным фаворитом. При этом интересно, как клубы справятся без лидеров, которых продали в европейские клубы – речь об Арсене Захаряне («Реал Сосьедад») и Бактиёре Зайнутдинове («Бешикташ»).
Скажи до старта РПЛ, что команда Виктора Гончаренко будет идти в лидерах и к 5-му туру ни разу не проиграет, мало бы кто поверил. Так что в гости к «Балтике» уральцы приехали в статусе фаворита и одного из лидеров чемпионата. У калининградцев с набором очков пока сложно, но они и встречались с не с самыми простыми соперниками. «Рубин» вчера, например, устроил сенсацию, обыграв мощные «Крылья Советов» (2:1). Вдруг и в этой встрече случится что-то неожиданное?
«Краснодар» – безоговорочный лидер РПЛ прямо сейчас, а «Локомотив» – одно из разочарований. Владимир Ивич отучил южан играть красиво, но привил команде прагматизм. А Михаил Галактионов за межсезонье растерял всю весеннюю магию: сейчас железнодорожники смотрятся бледно и идут лишь девятыми в турнирном таблице. Главная интрига: потеряют ли краснодарцы первые очки или продолжат идти по сезону без потерь.
Встреча Дмитрия Хохлова и Валерия Карпина – это что-то из 90-х или нулевых. Хавбеки пересекались не только в сборной России, но и чуть не стали чемпионами Испании в составе «Реала Сосьедад». Теперь же они оба – тренеры. У ростовчан проблем на данном этапе сезона поменьше, но у них и более сыгранный состав. Сочинцы же барахтаются внизу и показывают невнятную игру. Не исключено, что их тренера вскоре уволят.
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