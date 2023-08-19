ЦСКА ждёт, что Давила прибудет в расположение клуба до 25 августа

Руководство ЦСКА ожидает, что нападающий мексиканского «Леона» Виктор Давила прибудет в расположение клуба до 25 августа, когда армейцев ждёт матч 6-го тура РПЛ с «Оренбургом». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, Давила может быть включён в заявку на игру с «Оренбургом». Отмечается, что на подписании чилийского нападающего ЦСКА не остановится и продолжит свою трансферную компанию. Клуб работает над другими вариантами усиления состава.

Ранее сообщалось, что переход Давилы обойдётся ЦСКА в € 5 млн. При этом чилийский форвард самостоятельно выкупит свой контракт у «Леона» из-за трудностей с переводом средств из России в Мексику в связи с санкциями.

В прошлом сезоне 25-летний Давила провёл 40 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.