ЦСКА ждёт, что Давила прибудет в расположение клуба до 25 августа

Руководство ЦСКА ожидает, что нападающий мексиканского «Леона» Виктор Давила прибудет в расположение клуба до 25 августа, когда армейцев ждёт матч 6-го тура РПЛ с «Оренбургом». Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, Давила может быть включён в заявку на игру с «Оренбургом». Отмечается, что на подписании чилийского нападающего ЦСКА не остановится и продолжит свою трансферную компанию. Клуб работает над другими вариантами усиления состава.
Ранее сообщалось, что переход Давилы обойдётся ЦСКА в € 5 млн. При этом чилийский форвард самостоятельно выкупит свой контракт у «Леона» из-за трудностей с переводом средств из России в Мексику в связи с санкциями.
В прошлом сезоне 25-летний Давила провёл 40 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.
- 19 августа 2023
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