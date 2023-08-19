Вице-президент «Бешикташа» заявил, что Рамос хочет зарабатывать более € 10 млн в год

Вице-президент стамбульского «Бешикташа» Эмре Коджадаг заявил, что испанский защитник Серхио Рамос хочет получать более € 10 млн в год по контракту с турецким клубом.

«В СМИ пишут, что Серхио Рамос требует пять миллионов евро в год. Его запрос больше в два раза. Вы говорите: «Ты привёл Адриано, почему не можешь Рамоса?» Адриано, когда играл за «Барселону» в испанской Примере получат пять. Сейчас он согласился на три. С Рамосом такого нет!» — приводит слова Коджадага Fanatik.

Напомним, 37-летний Рамос находится в статусе свободного агента после ухода из французского «ПСЖ» летом этого года. Испанец также выступал за мадридский «Реал» и «Севилью». Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Галатасарая».

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