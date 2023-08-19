Буффон назвал своих фаворитов в новом сезоне Серии А

Легендарный вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон дал прогноз на предстоящий сезон итальянской Серии А.
«Уверен, это будет зрелищный чемпионат. Впервые за долгое время у нас не будет явно выраженного фаворита, но я думаю «Юве», «Интер» и «Милан» будут сражаться за скудетто, как и «Наполи», который провёл незабываемый чемпионат. Фавориты? «Наполи», «Интер» и «Ювентус». За места в Лиге чемпионов также будут бороться «Милан», «Лацио» и «Рома».
Мне интересно посмотреть, как «Наполи» справится с давлением после завоевания титула. Это всегда не просто. Нужно сохранять голову холодной. «Милан» меня очень интригует. Пожалуй, это самая интригующая команда в лиге. Удивительно, как Пиоли удаётся собрать вместе столько игроков из разных стран. «Нерадзурри» могут положиться на Лаутаро Мартинеса. Индзаги лишился Лукаку и Джеко, но теперь есть Тюрам и Арнаутович. «Интер» точно будет бороться за титул.
«Ювентус»? Я пристально слежу за ним по понятным причинам. Тот факт, что ему не придётся играть в еврокубках, может стать определяющим фактором в долгосрочной перспективе: меньше игр, меньше травм, больше тренировок. «Рома» сделала отличные приобретения, недостатка в хороших игроках нет. Думаю, её можно включить в число претендентов на билет в Лигу чемпионов. «Лацио»? Я бы не стал слишком торопиться, но ожидаю дальнейшего улучшения, команды Сарри со временем хорошо прогрессируют.
Команда-сюрприз? Верю в «Аталанту». Признаюсь: у меня слабость к «богине». Мне нравится игровая философия Гасперини, мне нравятся клуб и атмосфера. Кроме того, обратите внимание на «Фиорентину» и давайте посмотрим, на что способна «Болонья» Тьяго Мотты», – сказал Буффон в интервью La Gazzetta dello Sport.
- 19 августа 2023
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