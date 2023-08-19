Комличенко рассказал, за какими форвардами в РПЛ внимательно следят судьи
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что российские судьи внимательно следят за несколькими футболистами в РПЛ. Форвард отметил своих коллег по амплуа из московских «Спартака» и «Динамо» Александра Соболева и Константина Тюкавина.
«Вспомнить какой-нибудь разговор с судьями по ходу сезона? Вообще не разговариваю с ними — неинтересно. Пару раз мужчины в жёлтой форме могли сказать: «Хватит падать». Рабочие моменты. У судей есть ряд нападающих, за которыми они следят внимательнее: я, Александр Соболев, Константин Тюкавин», — приводит слова Комличенко Sport24.
28-летний Комличенко забил три гола и сделал одну голевую передачу в четырёх матчах за «Ростов» в РПЛ в нынешнем сезоне. В Кубке России форвард не играл.
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