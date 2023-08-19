Комличенко: Карпин любому оторвёт голову за своих футболистов, он горой за нас
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Нападающий футбольного клуба «Ростов» Николай Комличенко рассказал о своих чувствах от реакции главного тренера ростовчан Валерия Карпина на слова наставника подмосковных «Химок» Андрея Талалаева, сделавшего укол в сторону форварда в одном из своих высказываний в СМИ.
«Что за чувства испытал, когда Карпин впрягался за меня? Гордость. Но не удивление. Он всегда горой за нас: любому оторвёт голову за своих футболистов», — приводит слова Комличенко Sport24.
54-летний Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года. В нынешнем сезоне команда специалиста провела шесть матчей в РПЛ и Кубке России, одержав в них три победы, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения.
Контракт Карпина с «Ростовом» рассчитан до мая 2026 года.
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