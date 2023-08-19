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Элье Ваи стал игроком «Ланса» – источник

Элье Ваи стал игроком «Ланса» – источник
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Нападающего французского «Монпелье» Элье Ваи выбрал местом продолжения карьеры «Ланс», сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

«Ланс», заработавший прямую путёвку в групповой раунд Лиги чемпионов, заплатит «Монпелье» € 35 млн. По информации источника, контракт с игроком будет заключён до 2028 года.

Ранее сообщалось, что Ваи предметно интересовался «Вест Хэм», предлагавший «Монпелье» те же € 35 млн + € 5 млн в виде бонусов.

В сезоне-2022/2023 20-летний Ваи провёл 33 матча за «Монпелье» во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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