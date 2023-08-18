«Вест Хэм» предложил € 40 млн за форварда «Монпелье» Ваи

Английский «Вест Хэм» сделал предложение в размере € 40 млн по покупке нападающего французского «Монпелье» Элье Ваи. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, в последние дни на первый план в переговорах вышли два других клуба. В пятницу, 18 августа, «Вест Хэм» сделал предложение о приобретении нападающего «Монпелье» в размере € 35 млн + € 5 млн в виде бонусов. Именно на такую сумму рассчитывает клуб.

В то же время французский «Ланс» проявил интерес к Ваи после того, как сорвалась сделка по приобретению форварда Чубы Акпома, который в итоге перешёл в амстердамский «Аякс».

В прошлом сезоне 20-летний Элье Ваи стал лучшим бомбардиром своего клуба, забив 19 голов в 31 матче французской Лиги 1.