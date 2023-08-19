Агент Чавеса: работаем над тем, чтобы Луис как можно скорее попал в «Динамо»

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса, рассказал, что работа по организации перехода мексиканского полузащитника в московское «Динамо» продолжается.

«Мы сможем предоставить какую-либо информацию только на следующей неделе. Работаем над тем, чтобы Луис как можно скорее смог попасть в «Динамо», — приводит слова Курти Sport24.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Чавес получил деньги от «Динамо», чтобы выкупить свой контракт у «Пачуки». Московский клуб поступил таким образом из-за невозможности прямого перевода средств мексиканской команде.

В прошлом сезоне 27-летний Чавес провёл за «Пачуку» 42 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 8 млн.