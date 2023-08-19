«Динамо» — ЦСКА: Нгамалё сравнял счёт на первой минуте второго тайма

В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» встречается с ЦСКА. Стартовый свисток главного арбитра встречи Павла Кукуяна (Сочи) прозвучал в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 46-й минуте встречи форвард «Динамо» Муми Нгамалё сравнял счёт, воспользовавшись ошибкой защиты ЦСКА.

Ранее на шестой минуте встречи Антон Заболотный открыл счёт, точно пробив головой с близкого расстояния.

После четырёх туров «Динамо» занимает седьмую строчку в таблице чемпионата России с семью очками. В свою очередь, армейцы располагаются на третьем месте, набрав девять очков.