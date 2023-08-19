Врач ЦСКА рассказал о состоянии Акинфеева и намекнул на уход Карраскаля

Глава медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных игроков армейцев, которые вынуждены пропустить матч 5-го тура РПЛ с «Динамо»: вратаря Игоря Акинфеева и защитника Милана Гаича. Также врач намекнул на уход из клуба полузащитника Хорхе Карраскаля.
«Сегодня в матче с «Динамо» недоступными для тренерского штаба по медицинским показателям будут Игорь Акинфеев и Милан Гаич. Оба могли принять участия в игре, но, учитывая целый ряд факторов, связанных с играми, которые будут в будущем, и со сроками восстановления, которые прошли, тренерский штаб решил не рисковать. В ближайшее время они вернутся к тренировкам в общей группе, переживать не стоит.
Бактиёр Зайнутдинов находится в Стамбуле. Чем он там занимается, мы сейчас точно не знаем, но знаем, что он здоров. Что касается Хорхе Карраскаля, то о нём вы всё знаете лучше меня», — сказал Безуглов в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.
Матч с «Динамо» пройдёт сегодня, 19 августа, стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. Полузащитник Бактиёр Зайнутдинов находится в Стамбуле для завершения своего перехода в «Бешикташ». Карраскаль, по последней информации, покинет ЦСКА и перейдёт в «Динамо».
- 19 августа 2023
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