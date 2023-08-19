Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ромащенко рассказал, когда узнал об интересе «Ахмата»

Ромащенко рассказал, когда узнал об интересе «Ахмата»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко рассказал, как узнал об интересе к себе со стороны грозненской команды, отметив, что это произошло после игры грозненцев с «Нижним Новгородом» в 4-м туре РПЛ (0:2).

«Как узнал об интересе со стороны «Ахмата»? Всё произошло на следующий день после матча «Ахмата» с «Нижним Новгородом». Со мной связались руководители клуба Ахмед Айдамиров и Руслан Газзаев (генеральный директор и спортивный директор клуба. — Прим. «Чемпионата»), которые выразили заинтересованность в моей работе в клубе», — приводит слова Ромащенко официальный сайт «Ахмата».

Напомним, Ромащенко на посту главного тренера «Ахмата» сменил уволенного ранее Сергея Ташуева. Нынешний наставник грозненцев более 10 лет не работал самостоятельно, входя в тренерский штаб Станислава Черчесова в различных клубах.

Материалы по теме
В «Ахмате» заявили, что у Черчесова не будет должности в клубе после назначения Ромащенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023