«Динамо» — ЦСКА: Смолов ударом с пенальти вывел хозяев вперёд

В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» встречается с ЦСКА. Стартовый свисток главного арбитра встречи Павла Кукуяна (Сочи) прозвучал в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» вышло вперёд впервые с начала матча. На 82-й минуте Антон Заболотный сыграл рукой в своей штрафной, и Фёдор Смолов точно исполнил пенальти.

Напомним, первый тайм остался за ЦСКА – единственный в первой половине игры гол на шестой минуте забил Антон Заболотный, точно пробивший головой с близкого расстояния. В самом начале второго тайма динамовцы сравняли счёт усилиями Муми Нгамалё. Камерунский нападающий воспользовался ошибкой Кирилла Набабкина.

После четырёх туров «Динамо» занимает седьмую строчку в таблице чемпионата России с семью очками. В свою очередь, армейцы располагаются на третьем месте, набрав девять очков.