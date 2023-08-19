«Динамо» — ЦСКА: Смолов ударом с пенальти вывел хозяев вперёд

В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» встречается с ЦСКА. Стартовый свисток главного арбитра встречи Павла Кукуяна (Сочи) прозвучал в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» вышло вперёд впервые с начала матча. На 82-й минуте Антон Заболотный сыграл рукой в своей штрафной, и Фёдор Смолов точно исполнил пенальти.
Напомним, первый тайм остался за ЦСКА – единственный в первой половине игры гол на шестой минуте забил Антон Заболотный, точно пробивший головой с близкого расстояния. В самом начале второго тайма динамовцы сравняли счёт усилиями Муми Нгамалё. Камерунский нападающий воспользовался ошибкой Кирилла Набабкина.
После четырёх туров «Динамо» занимает седьмую строчку в таблице чемпионата России с семью очками. В свою очередь, армейцы располагаются на третьем месте, набрав девять очков.
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