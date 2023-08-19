Отавио в скором времени перейдёт в «Аль-Наср» за € 60 млн

Полузащитник «Порту» и сборной Португалии Отавио в ближайшее время станет игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, за который выступают нападающий Криштиану Роналду и вингер Садио Мане, сообщает Николо Скира в своих социальных сетях.
По информации источника, переговоры по поводу перехода португальского полузащитника в стан команды из Саудовской Аравии находятся на завершающей стадии. «Порту» получит € 60 млн, а игрок подпишет контракт до 2026 года, по которому будет получать € 15 млн за сезон.
Ранее в СМИ всплывала информация о том, что Роналду пытался убедить соотечественника перейти в «Аль-Наср». Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Отавио в € 35 млн. В прошлом сезоне 28-летний полузащитник провёл за «Порту» 44 матча во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 13 результативными передачами.
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