Федотов: ЦСКА может в понедельник подписать игрока в группу атаки

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о трансферах красно-синих.
«Я бы сказал, что нам надо доукомплектовать состав квалифицированными футболистами, которых мы не будем терять. Возможно, в понедельник в группу атаки появится футболист. Но нам нужны игроки во все линии», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Ранее ЦСКА уступил «Динамо» (1:2) в матче 5-го тура чемпионата России. Первый тайм остался за армейцами – единственный в первой половине игры гол на шестой минуте провёл Антон Заболотный, точно пробивший головой с близкого расстояния. В самом начале второго тайма динамовцы сравняли счёт усилиями Муми Нгамалё. Ближе к концу матча хозяева забили второй гол. Заболотный сыграл рукой в своей штрафной, и Фёдор Смолов реализовал пенальти.
- 19 августа 2023
-
18:40
-
18:39
-
18:32
-
18:20
-
18:18
-
18:04
-
18:00
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:37
-
17:36
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
17:21
-
17:18
-
17:14
-
17:05
-
17:01
-
16:51
-
16:47
-
16:38
-
16:36
-
16:31
-
16:21
-
16:16
-
16:11
-
16:11
-
16:08
-
16:04
-
15:48
-
15:46