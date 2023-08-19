Федотов: ЦСКА может в понедельник подписать игрока в группу атаки

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о трансферах красно-синих.

«Я бы сказал, что нам надо доукомплектовать состав квалифицированными футболистами, которых мы не будем терять. Возможно, в понедельник в группу атаки появится футболист. Но нам нужны игроки во все линии», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее ЦСКА уступил «Динамо» (1:2) в матче 5-го тура чемпионата России. Первый тайм остался за армейцами – единственный в первой половине игры гол на шестой минуте провёл Антон Заболотный, точно пробивший головой с близкого расстояния. В самом начале второго тайма динамовцы сравняли счёт усилиями Муми Нгамалё. Ближе к концу матча хозяева забили второй гол. Заболотный сыграл рукой в своей штрафной, и Фёдор Смолов реализовал пенальти.