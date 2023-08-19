«Дыма без огня не бывает». Федотов — о возможном переходе Карраскаля в «Динамо»
Поделиться
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался по поводу возможного перехода колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля в «Динамо».
«Поживём — увидим. Вчера Карраскаль ещё был с нами на предыгровой тренировке, правда, не вышел из-за мышечного спазма. Дали ему паузу, думали, сядет на скамейку. Дыма без огня не бывает», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Динамо» заплатит € 7 млн за переход 25-летнего футболиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Карраскаля именно в такую сумму.
Колумбиец отсутствовал в заявке армейцев на сегодняшний матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 2:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 августа 2023
-
18:40
-
18:39
-
18:32
-
18:20
-
18:18
-
18:04
-
18:00
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:37
-
17:36
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:23
-
17:21
-
17:18
-
17:14
-
17:05
-
17:01
-
16:51
-
16:47
-
16:38
-
16:36
-
16:31
-
16:21
-
16:16
-
16:11
-
16:11
-
16:08
-
16:04
-
15:48
-
15:46
Партнерский контент