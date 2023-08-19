«Дыма без огня не бывает». Федотов — о возможном переходе Карраскаля в «Динамо»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался по поводу возможного перехода колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля в «Динамо».

«Поживём — увидим. Вчера Карраскаль ещё был с нами на предыгровой тренировке, правда, не вышел из-за мышечного спазма. Дали ему паузу, думали, сядет на скамейку. Дыма без огня не бывает», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Динамо» заплатит € 7 млн за переход 25-летнего футболиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Карраскаля именно в такую сумму.

Колумбиец отсутствовал в заявке армейцев на сегодняшний матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 2:1.