Нгамалё и Смолов принесли «Динамо» волевую победу в матче с ЦСКА

Завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» встречалось с ЦСКА. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Финальный свисток главного арбитра встречи Павла Кукуяна (Сочи) зафиксировал итоговый счёт 2:1 в пользу «Динамо».
Первый тайм остался за ЦСКА – единственный в первой половине игры гол на шестой минуте провёл Антон Заболотный, точно пробивший головой с близкого расстояния. В самом начале второго тайма динамовцы сравняли счёт усилиями Муми Нгамалё. Камерунский нападающий воспользовался грубой ошибкой Кирилла Набабкина. Ближе к концу матча хозяева забили второй гол. Заболотный сыграл рукой в своей штрафной, и Фёдор Смолов реализовал пенальти.
«Динамо» набрало 10 очков в пяти матчах и поднялось на третье место в таблице чемпионата России. В свою очередь, в активе армейцев осталось девять очков, команда Владимира Федотова расположилась на четвёртом месте.
- 19 августа 2023
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