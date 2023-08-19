Гафин: схема оплаты Чавеса очень сложная. Трансфер занял больше времени, чем предполагали

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился подробностями трансфера полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса.

«Схема оплаты комплексная, очень сложная. К сожалению, трансфер занял больше времени, чем мы предполагали. Процесс движется. Надеюсь, что вопрос будет закрыт уже на следующей неделе», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Чавес получил деньги от «Динамо», чтобы выкупить свой контракт у «Пачуки». Московский клуб поступил таким образом из-за невозможности прямого перевода средств мексиканской команде.

В прошлом сезоне 27-летний Чавес провёл за «Пачуку» 42 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 8 млн.