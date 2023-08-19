Валерий Кечинов: у «Спартака» великолепные шансы обыграть «Зенит». Ситуация располагает

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.
«У «Спартака» великолепные шансы обыграть «Зенит»! Ситуация располагает к этому. Даже несмотря на проблемы в обороне у красно-белых. Но игра в атаке вселяет надежду и уверенность в собственных силах. «Зенит» находится не в очень хорошем состоянии. После ухода Малкома у них надломилась игра. И они пока что не могут найти выход из этой ситуации. Все победы даются им очень тяжело. При должном настрое и концентрации «Спартак» должен выдать свой лучший матч в этом сезоне. Уверен, что «Спартак» свои голы точно забьёт. Главное — не начудить в обороне и не допустить детских ошибок. «Спартак» — мой фаворит в завтрашней игре! Очень верю в победу красно-белых», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 19 августа 2023
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