«Ливерпуль» вдесятером одержал волевую победу над «Борнмутом»

Сегодня, 19 августа, состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Борнмутом». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 мск.

В самом начале матча, на третьей минуте, «Борнмут» вышел вперёд. Гол на свой счёт записал нападающий Антуан Семеньо. На 28-й минуте встречи колумбийский форвард «Ливерпуля» Луис Диас вернул на табло ничейный результат. На 36-й минуте был назначен пенальти в ворота «Борнмута». Мохаммед Салах не смог реализовать удар с 11-метровой отметки, однако он же оказался первым на добивании и вывел «Ливерпуль» вперёд. Во втором тайме подопечные Юргена Клоппа остались в меньшинстве. На 58-й минуте с поля был удалён Алексис Мак Аллистер. Однако через четыре минуты «Ливерпуль» вновь смог забить. Отличился Диогу Жота. Итоговый результат — 3:1 в пользу хозяев.

Параллельно проходил матч между «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном». Сильнее оказались гости со счётом 4:1. В составе хозяев отличился Хван Хи Чан, а за «Брайтон» забили Каору Митома, Первис Эступьян и дважды Солли Марч.

Ещё в одном матче 2-го тура «Фулхэм» проиграл «Брентфорду» со счётом 0:3. Один гол забил конголезский форвард гостей Йоан Висса. А француз Брайан Мбемо оформил дубль.