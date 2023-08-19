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«Ливерпуль» вдесятером одержал волевую победу над «Борнмутом»

«Ливерпуль» вдесятером одержал волевую победу над «Борнмутом»
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Сегодня, 19 августа, состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Борнмутом». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 17:00 мск.

В самом начале матча, на третьей минуте, «Борнмут» вышел вперёд. Гол на свой счёт записал нападающий Антуан Семеньо. На 28-й минуте встречи колумбийский форвард «Ливерпуля» Луис Диас вернул на табло ничейный результат. На 36-й минуте был назначен пенальти в ворота «Борнмута». Мохаммед Салах не смог реализовать удар с 11-метровой отметки, однако он же оказался первым на добивании и вывел «Ливерпуль» вперёд. Во втором тайме подопечные Юргена Клоппа остались в меньшинстве. На 58-й минуте с поля был удалён Алексис Мак Аллистер. Однако через четыре минуты «Ливерпуль» вновь смог забить. Отличился Диогу Жота. Итоговый результат — 3:1 в пользу хозяев.

Англия - Премьер-лига . 2-й тур
19 августа 2023, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
0:1 Семеньо – 3'     1:1 Диас – 27'     2:1 Салах – 36'     3:1 Жота – 62'    
Удаления: Мак Аллистер – 58' / нет

Параллельно проходил матч между «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном». Сильнее оказались гости со счётом 4:1. В составе хозяев отличился Хван Хи Чан, а за «Брайтон» забили Каору Митома, Первис Эступьян и дважды Солли Марч.

Англия - Премьер-лига . 2-й тур
19 августа 2023, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 4
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Митома – 15'     0:2 Эступиньян – 46'     0:3 Марч – 51'     0:4 Марч – 55'     1:4 Чан – 61'    
Удаления: Нунес – 90+5' / нет

Ещё в одном матче 2-го тура «Фулхэм» проиграл «Брентфорду» со счётом 0:3. Один гол забил конголезский форвард гостей Йоан Висса. А француз Брайан Мбемо оформил дубль.

Англия - Премьер-лига . 2-й тур
19 августа 2023, суббота. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 3
Брентфорд
Лондон
0:1 Висса – 44'     0:2 Мбемо – 66'     0:3 Мбемо – 90+2'    
Удаления: Рим – 64' / нет
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