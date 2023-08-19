Стало известно, сколько болельщиков ожидается на матче «Спартак» — «Зенит»

На матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» ожидается около 34 тысячи болельщиков. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

В предыдущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» выиграл у «Спартака» в обоих матчах: в Москве — со счётом 2:1, а в Санкт-Петербурге — со счётом 3:2.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Спартак» набрал девять очков в четырёх турах и находится на промежуточном пятом месте. «Зенит» располагается на седьмой строчке с семью очками.