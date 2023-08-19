«Альмерия» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

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Сегодня, 19 августа, состоится матч 2-го тура испанской Примеры, в котором «Альмерия» примет мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Уэгос Медитерранеос». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

«Альмерия»: Максимилиану, Пубиль, Чуми, Гонсалес, Акьем, Баба, Робертоне, Аррибас, Суарес, Рамазани, Эмбара.

«Реал»: Лунин, Алаба, Гарсия, Рюдигер, Карвахаль, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

«Альмерия» начала сезон с поражения в матче с «Райо Вальекано» (0:2). «Реал» в 1-м туре обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0).

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В предыдущем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, набрав 78 очков в 38 матчах. «Альмерия» финишировала на 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко.