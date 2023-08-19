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Экс-игрок «Зенита» Паредес: всегда думал о возвращении в «Рому»

Экс-игрок «Зенита» Паредес: всегда думал о возвращении в «Рому»
ФК «Рома»
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Аргентинский полузащитник Леонардо Паредес рассказал о возвращении в «Рому», а также о надеждах на титулы.

«Я всегда думал о возвращении в «Рому», и когда я узнал, что они хотят меня заполучить, то не раздумывал. Чувства трудно объяснить, меня всегда связывали с «Ромой», я следил за командой и говорил со своей семьёй о возможности возвращения. Я шутил с Даниэле, он сказал мне, что хочет стать тренером «Ромы» и что он привезёт меня сюда.

С Пауло Дибалой мы давно знакомы, вместе завоёвывали важные трофеи, надеюсь, мы сможем сделать то же самое здесь. Иметь такого тренера, как Моуринью, — это очень здорово, потому что он олицетворяет собой футбол. У него менталитет победителя. Работать с ним будет большой честью», — приводит слова Паредеса Sky Sport Italia.

Несколько дней назад римский клуб официально объявил о возвращении аргентинца спустя девять лет.

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