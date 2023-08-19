«Рома» пыталась арендовать Лукаку, но «Челси» намерен продать форварда

Итальянская «Рома» получила отказ по аренде бельгийского нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает ASRomaLive со ссылкой на Sky Sport.

По информации источника, клуб из Рима связался с «Челси», чтобы понять, возможен ли переход 30-летнего нападающего на правах аренды. Лондонцы сразу же ответили, что команда не намерена отдавать форварда в аренду, а надеется продать его в другой клуб.

Напомним, ранее «Рома» оформила переход Леандро Паредеса и Ренату Саншеша из «Пари Сен-Жермена». Аргентинец подписал контракт с клубом сроком на два года, а португалец будет выступать на правах аренды, с обязательны правом выкупа в конце сезона при выполнении определённых требований.

Сегодня, 19 августа, стартует новый сезон итальянской Серии А. «Рома» в первом туре чемпионата Италии по футболу сыграет с «Салернитаной». Поединок намечен на 20 августа (19:30 мск).