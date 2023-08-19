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«Рома» пыталась арендовать Лукаку, но «Челси» намерен продать форварда

«Рома» пыталась арендовать Лукаку, но «Челси» намерен продать форварда
Ромелу Лукаку
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Итальянская «Рома» получила отказ по аренде бельгийского нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает ASRomaLive со ссылкой на Sky Sport.

По информации источника, клуб из Рима связался с «Челси», чтобы понять, возможен ли переход 30-летнего нападающего на правах аренды. Лондонцы сразу же ответили, что команда не намерена отдавать форварда в аренду, а надеется продать его в другой клуб.

Напомним, ранее «Рома» оформила переход Леандро Паредеса и Ренату Саншеша из «Пари Сен-Жермена». Аргентинец подписал контракт с клубом сроком на два года, а португалец будет выступать на правах аренды, с обязательны правом выкупа в конце сезона при выполнении определённых требований.

Сегодня, 19 августа, стартует новый сезон итальянской Серии А. «Рома» в первом туре чемпионата Италии по футболу сыграет с «Салернитаной». Поединок намечен на 20 августа (19:30 мск).

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