«Сочи» — «Ростов»: гол Крамарича вывел хозяев вперёд

Сегодня, 19 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между «Сочи» и «Ростовом». Игра идёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Главный арбитр встречи — Роман Галимов. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 16-й минуте встречи форвард «Сочи» Мартин Крамарич отправил мяч в сетку ворот Сергея Песьякова и вывел хозяев вперёд. Идёт 20-я минута матча, счёт — 1:0.

Этот мяч стал вторым для 25-летнего нападающего «Сочи» в Российской Премьер-Лиге. Мартин забил первый гол в ворота калининградской «Балтики» в матче 1-го тура чемпионата. Словенец пополнил состав сочинцев этим летом, перейдя из клуба «Браво Любляна».