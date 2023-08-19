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«Альмерия» — «Реал»: Беллингем сравнял счёт

«Альмерия» — «Реал»: Беллингем сравнял счёт
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Продолжается матч 2-го тура испанской Примеры, в котором «Альмерия» принимает мадридский «Реал». Игра идёт на стадионе «Уэгос Медитерранеос». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:1.

Испания - Примера . 2-й тур
19 августа 2023, суббота. 20:30 МСК
Альмерия
Альмерия
2-й тайм
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Аррибас – 3'     1:1 Беллингем – 19'     1:2 Беллингем – 60'    

На третьей минуте Серхио Аррибас вывел «Альмерию» вперёд.

Аррибас завершает быструю контратаку.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 19-й минуте Джуд Беллингем сравнял счёт.

«Альмерия» начала сезон с поражения в матче с «Райо Вальекано» (0:2). «Реал» в 1-м туре обыграл «Атлетик» Бильбао (2:0).

В предыдущем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, набрав 78 очков в 38 матчах. «Альмерия» финишировала на 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко.

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