Андрес Иньеста дебютировал за футбольный клуб «Эмирейтс»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сыграл свой первый матч за футбольный клуб «Эмирейтс» из ОАЭ.

Сегодня, 19 авгутса, в матче 1-го тура чемпионата Объединённых Арабских Эмиратов с «Аль-Васлом» Андрес Иньеста вышел на поле на 69-й минуте встречи, когда его команда уже проигрывала в один мяч. 39-летний испанец 14 раз коснулся мяча, а также сделал девять передач, из которых восемь оказались точными. Однако это не помогло его команде выиграть, сообщает COPE.

«Аль-Васл» победил со счётом 1:0. Футбольный клуб «Эмирейтс» не нанёс ни одного удара в створ ворот хозяев, согласно официальной статистике матча.

Экс-футболист сборной Испании пополнил клуб из ОАЭ в текущее трансферное окно. Последней командой Иньесты был японский «Виссел Кобе», за который футболист отыграл шесть сезонов.