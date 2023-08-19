«Боруссия» Д вырвала победу в матче с «Кёльном»

Завершился матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» принимала «Кёльн». Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Дортмундцы одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Первый тайм прошёл без забитых голов. Победу «Боруссии» принёс Дониэлл Мален, открывший счёт на 88-й минуте встречи. В роли ассистента выступил Феликс Нмеча. В следующем туре чемпионата Германии «Боруссия» сыграет с «Бохумом», а «Кёльн» встретится с «Вольфсбургом».

В предыдущем сезоне чемпионата Германии «Боруссия» заняла второе место, набрав 71 очко в 34 матчах и уступив «Баварии» по дополнительным показателям. «Кёльн» завершил минувший сезон на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 42 балла.