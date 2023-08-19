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«Манчестер Сити» с минимальным счётом обыграл «Ньюкасл»

«Манчестер Сити» с минимальным счётом обыграл «Ньюкасл»
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Завершился матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» принимал «Ньюкасл Юнайтед». «Горожане» одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Хулиан Альварес, открывший счёт на 32-й минуте.

В прошлом сезоне АПЛ команды встречались дважды. В первом круге они разошлись миром — 3:3. Во втором круге «Манчестер Сити» обыграл соперника — 2:0.

В 1-м туре нынешнего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» победил «Бёрнли» (3:0), а «Ньюкасл» обыграл «Астон Виллу» (5:1).

По итогам сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» занял первое место, набрав 89 очков. «Ньюкасл» расположился на четвёртом месте, имея 71 очко в активе. «Сороки», как и «горожане», примут участие в Лиге чемпионов.

Англия - Премьер-лига . 2-й тур
19 августа 2023, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Альварес – 31'    
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