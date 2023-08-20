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Хаким Зиеш перешёл в «Галатасарай»

Хаким Зиеш перешёл в «Галатасарай»
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Марокканский полузащитник Хаким Зиеш перешёл в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщается в «твиттере» клуба.

«Добро пожаловать в нашу семью», — написал клуб в социальной сети.

Ранее появилась информация, что саудовский «Аль-Наср» отказался от идеи с приобретением марокканца из-за обнаружившихся у него проблем со здоровьем. Сообщалось, что у 30-летнего хавбека выявили проблемы с коленом.

До переезда в Турцию Зиеш выступал за «Челси». В сезоне-2022/2023 Хаким Зиеш провёл за лондонский клуб 24 матча во всех турнирах и сделал три результативные передачи. Ранее марокканец выступал за «Аякс», «Твенте» и «Херенвен». Вместе с «синими» полузащитник выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и стал победителем Клубного чемпионата мира по футболу.

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