«Зенит» выигрывает конкуренцию у клубов АПЛ за аргентинского полузащитника — The Sun
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Аргентинский атакующий полузащитник «Эстудиантеса» Бенджамин Роллхайзер близок к переходу в «Зенит», сообщает The Sun.
По данным источника, российский клуб выигрывает борьбу за футболиста у клубов АПЛ — «Ньюкасла», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед». «Зенит» сделал солидное предложение по футболисту и вероятнее всего аргентинский клуб не сможет от него отказаться.
Отмечается, что «Зенит» может заплатить за полузащитника € 14 млн.
Роллхайзер выступает за «Эстудиантес» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Аргентине футболист принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых запиал в свой актив 12 голов и 5 результативных передач.
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