10 главных трансферных новостей дня. Новая попытка «Зенита» и сделка ЦСКА с «Динамо»

Главная новость дня — переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Но были и другие интересные переходы. Рассказываем о трансферных новостях дня.

Захарян наконец-то стал футболистом «Реала Сосьедад»

Это свершилось! Арсен Захарян всё-таки подписал контракт с «Реалом Сосьедад». В течение недели поступала противоречивая информация — то Арсен летит в Испанию, то клубы не согласовали сделку. 18 августа россиянин прилетел в Сан-Себастьян, а на следующий день прошёл медосмотр. После этого Арсен посетил домашний матч нового клуба, а затем появилось официальное подтверждение сделки. «Динамо» получило € 13 млн, а у 20-летнего парня появился шанс проявить себя на уровне топ-чемпионата. Воспользуется он им или нет?

Малиновский вернулся в Италию

Полузащитник Руслан Малиновский начал прошлый сезон в составе «Аталанты», а зимой уехал в «Марсель». Французский клуб арендовал украинца с правом последующего выкупа. По окончании сезона «Марсель» воспользовался этой опцией и приобрёл футболиста за € 10 млн. Кстати, за провансальцев Руслан отыграл 23 матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Теперь Малиновского ждёт новый этап карьеры в Италии. «Дженоа», который вернулся в Серию А по итогам прошлого сезона, арендовал 30-летнего футболиста с правом последующего выкупа. Руслан будет играть под руководством чемпиона мира — Альберто Джилардино завоевал этот титул в 2006 году.

Руслан Малиновский (в центре) Фото: genoacfc.it

Николсон может уехать из «Спартака» в Чемпионшип

Несколько дней назад агент Шамара Николсона выразил сожаление в связи с тем, что футболиста не ставят в состав «Спартака». В этом сезоне нападающий из Ямайки ни разу не вышел на поле. Естественно, в такой ситуации в прессе периодически мелькает информация о возможном уходе Николсона. Согласно данным The Athletic, московский клуб ведёт переговоры с «Уотфордом». Соглашения пока нет, но стороны всё ещё обсуждают детали. Не исключено, что «Уотфорд» возьмёт игрока в аренду или оформит полноценный трансфер. На всякий случай напомним, клуб сейчас играет во втором по силе дивизионе английского дивизиона — Чемпионшипе.

«Аль-Ахли» купил очередного новичка

Ну и куда же без перехода в Саудовскую Аравию. У защитника Мериха Демирала в резюме есть такие клубы, как «Ювентус» и «Аталанта». А теперь появится и «Аль-Ахли». Саудовский клуб приобрёл уже 11-го новичка в трансферное окно, а на покупку защитника выделил € 18 млн. Вся эта сумма появится на банковском счету «Аталанты» — именно она владела правами на 25-летнего футболиста. Демирал оказался в одном клубе с такими игроками, как Роберто Фирмино, Рияд Марез, Франк Кессье, Эдуард Менди и Аллан Сент-Максимен.

Мерих Демирал Фото: ФК «Аль-Ахли»

«Зенит» предлагал «Бенфике» € 30+5 млн за Нереса

Прошло уже две с половиной недели после ухода Малкома из «Зенита». Сине-бело-голубые продали игрока за внушительные по меркам РПЛ € 60 млн, а вот замену до сих пор не нашли. По информации португальского издания Record, «Зенит» предложил «Бенфике» € 30 млн за Давида Нереса. Ещё € 5 млн могли быть выплачены в виде разнообразных бонусов. Правда, чемпион Португалии ответил отказом, но «Зенит» не планирует сдаваться. Если верить источнику, российский клуб готовит новое предложение. В прошлом сезоне бразилец отыграл 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач.

ЦСКА и «Динамо» согласовывают последние детали по трансферу Карраскаля

По информации «Чемпионата», московские клубы близки к заключению сделки. Они уже согласовали основные параметры сделки, осталось решить вопрос по заключительным деталям. Главный тренер «Динамо» Марцел Личка перед матчем с ЦСКА (2:1) заявил, что хотел бы видеть такого футболиста в своей команде. И добавил, что пока Хорхе Карраскаль остаётся игроком ЦСКА. Генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров подчеркнул, что колумбиец окажется в Новогорске, как только клубы обо всём договорятся. В этом сезоне Карраскаль не провёл ни одного матча в составе ЦСКА. Он пропустил тренировку перед игрой с «Динамо» из-за мышечных спазмов.

Хорхе Карраскаль Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лунёв нашёл себе новый клуб за рубежом

Последние два сезона вратарь Андрей Лунёв числился футболистом «Байера». За это время россиянин отыграл всего три матча, после чего вышел на рынок свободных агентов. В субботу Лунёв прилетел в Баку, после чего прошёл медосмотр для «Карабаха». Позднее генеральный менеджер азербайджанского клуба сообщил «Матч ТВ», что стороны подписали контракт. Руководитель «Карабаха» выразил надежду, что сотрудничество станет успешным для обеих сторон. Клуб из Азербайджана уже вылетел из квалификации Лиги чемпионов и теперь выступает в Лиге Европы.

«Порту» продаст полузащитника в «Аль-Наср» за € 60 млн

Полузащитник «Порту» Отавио переедет в Саудовскую Аравию. Там он сыграет в одном клубе с Криштиану Роналду, а «Порту» заработает на сделке € 60 млн, включая бонусы. При этом «Аль-Наср» выплатит сумму не одним траншем, а несколькими (информация от Фабрицио Романо). Стороны проверяют всю нюансы документов, после этого состоятся поездка игрока в Азию и прохождение медосмотра. Ранее сообщалось, что зарплата 28-летнего футболиста составит € 15 млн. В прошлом сезоне Отавио отыграл 44 матча, забил семь мячей и отдал 13 голевых передач.

Азмун заинтересовал «Милан»

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в возвращении иранского форварда. Правда, позднее агент игрока заявил, что не вёл переговоры с чемпионом России. И вот теперь стало известно, что «Милан» заинтересован в Азмуне, а тот не против переехать в Италию. Впрочем, переговоры находятся на ранней стадии, и соглашения пока нет. В прошлом сезоне 28-летний Азмун отыграл 33 матча за «Байер» и набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас». Увидим ли мы бывшего нападающего в другой топ-лиге?

Сердар Азмун Фото: Christof Koepsel/Getty Images

«Аль-Хиляль» заплатил за Митровича более € 50 млн

Напоследок ещё одна новость, связанная с Саудовской Аравией (куда же без неё). Этим летом «Аль-Хиляль» потратил кучу денег на укрепление состава. Загибаем пальцы. В команду переехали Малком, Неймар, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Калиду Кулибали и Яссин Боно. А теперь к этой компании присоединится ещё один серб — нападающий Александр Митрович. Романо пишет, что сделка обошлась саудовскому клубу более чем в € 50 млн. В прошлом сезоне Митрович забил 14 мячей в 24 матчах, а также съездил на чемпионат мира в Катар. 28-летний футболист окажется в прекрасных условиях, ведь в Саудовской Аравии ему будут платить по € 25 млн в год. Кстати, «Фулхэм» подтвердил трансфер, но подчеркнул, что неохотно принял предложение. А также сделал акцент на том, что Митрович регулярно изъявлял желание уйти.