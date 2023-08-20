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Лионель Месси забил в седьмом матче подряд за «Интер Майами»

Лионель Месси забил в седьмом матче подряд за «Интер Майами»
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в финале Кубка североамериканских лиг с «Нэшвиллом».

Матч проходит в эти минуты. Аргентинский нападающий забил гол на 23-й минуте матча и вывел свою команду вперёд, открыв счёт в этой встрече.

Отметим, Месси забил в седьмом матче подряд за «Интер Майами».

В нынешнем сезоне Месси принял участие в семи матчах за «Интер Майами», в которых записал в свой актив 10 голов и результативную передачу.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинский нападающий защищал цвета французского «ПСЖ» и испанской «Барселоны».

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