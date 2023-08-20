Юрген Клопп рассказал о проблемах трансферного рынка в мировом футболе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о борьбе на трансферном рынке.
«Сейчас сложно конкурировать с «Челси» и клубами из стран Персидского залива. Причины вам всем известны. Некоторые клубы проводят трансферную кампанию не так, как все остальные, и никто не понимает на 100 процентов, как это работает. Нам как обычному клубу очень тяжело держаться с ними на уровне.
То, что они делают – это хорошо, я никого не виню. Наше трансферное окно закрывается 31 августа, а в Саудовской Аравии – тремя неделями позже, поэтому они могут прийти снова. Это ещё больше усложняет нам жизнь.
Нет ничего плохого в том, что кто-то развивает ещё одну лигу, Китай пытается это сделать, возможно, США, но бесконечные деньги создают проблемы. Было бы круто, если бы кто-нибудь мог найти решение. Но да, сейчас стало сложнее.
На самом деле мне легко убедить игроков приехать в «Ливерпуль». Если бы я вызвал миллион игроков – они бы приехали сюда немедленно, но мы не можем бесконтрольно тратить деньги.
Я очень доволен нашим трансферным окном на данный момент, хотя понимаю, что болельщики предпочтут игрока за 100 млн.
В конце концов, поле для всех имеет одинаковый размер, игрок не будет прогрессировать только из-за того, что много стоит. Мы не будем использовать деньги или ещё что-нибудь в качестве оправдания. Мы делаем всё по-своему», — приводит слова Клоппа Daily Mail.
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