Сенников: сейчас на «Локомотив» настраиваются как на фаворита, который борется за медали

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что неудачный старт сезона в исполнении железнодорожников объясняется тем, что на команду Михаила Галактионова соперники настраиваются по-особенному.

«Почему «Локомотив» забуксовал на старте сезона и набрал так мало очков? По-разному получается. Короткая предсезонка была. Неоптимальная форма. Сейчас на команду Галактионова по-другому настраиваются, как на фаворита, который борется за медали. Здесь очень важно терпеть. «Локомотив» сыграл три матча вничью, не проиграл. Да, встречи получились тяжёлые, но через такие матчи приходят силы. Нет ли опасений за судьбу Галактионова? Да нет.

Если говорить про матч с «Краснодаром», то это реально сильный соперник. Он является главным претендентом на золотые медали. У «Локомотива» есть проблемы. Пока тренеры не могут найти связку центральных защитников. Команда в каждом матче пропускает мячи. Ну и схема без Дзюбы не всегда работает. С ярко выраженным большим форвардом возможностей больше, особенно в таких тяжёлых матчах. Нужны подачи, подбор, а обыгрывать внизу всегда сложнее», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».