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Лаксальт: для «Динамо» уход Захаряна — потеря, Арсен был очень важен для нас

Лаксальт: для «Динамо» уход Захаряна — потеря, Арсен был очень важен для нас
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Если бы у Захаряна не было потенциала для игры в Ла Лиге, «Реал Сосьедад» не пытался бы подписать его. Клуб покупает того, кто им нужен, кого считают необходимым, потому что знают, что игрок может принести пользу. Для «Динамо» уход Захаряна – это потеря.

В последние три года он играл на постоянной основе, и, естественно, Заха был очень важен для нас. Кто следующим из россиян уедет в Европу после Захаряна? Тут будет зависеть от того, кто хочет этого и кто будет искать футболистов. Кандидатов, которые могут поехать в Европу или в другие страны, очень много. Думаю, у «Динамо» все игроки могут быть конкурентоспособными», – приводит слова Лаксальта Metaratings.

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