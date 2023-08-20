Лаксальт: для «Динамо» уход Захаряна — потеря, Арсен был очень важен для нас

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Если бы у Захаряна не было потенциала для игры в Ла Лиге, «Реал Сосьедад» не пытался бы подписать его. Клуб покупает того, кто им нужен, кого считают необходимым, потому что знают, что игрок может принести пользу. Для «Динамо» уход Захаряна – это потеря.
В последние три года он играл на постоянной основе, и, естественно, Заха был очень важен для нас. Кто следующим из россиян уедет в Европу после Захаряна? Тут будет зависеть от того, кто хочет этого и кто будет искать футболистов. Кандидатов, которые могут поехать в Европу или в другие страны, очень много. Думаю, у «Динамо» все игроки могут быть конкурентоспособными», – приводит слова Лаксальта Metaratings.
- 20 августа 2023
-
13:16
-
13:16
-
13:10
-
13:10
-
12:50
-
12:50
-
12:48
-
12:37
-
12:26
-
12:24
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
12:00
-
11:46
-
11:41
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:00
-
10:59
-
10:53
-
10:36
-
10:35
-
10:34
-
10:30
-
10:25
-
10:21
-
10:19
-
10:16
-
10:08
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:56